CNN: задержанный по делу об убийстве Кирка рассказал о содеянном своему отцу

Задержанный по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка рассказал своему отцу в том, что именно он был стрелявшим. Об этом информировала телекомпания CNN, ссылаясь на два осведомленных источника.

Как отмечается, после признания сына отец сам обратился к властям. Он сообщил правоохранителям о признании и обеспечил нахождение сына под своим контролем до официального задержания.