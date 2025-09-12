Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
11 сентября 2025 / 17:39
Общество
CNN: задержанный по делу об убийстве Кирка рассказал о содеянном своему отцу
12 сентября 2025 / 16:58
© AP Photo/ Росс Д. Франклин/ТАСС
Задержанный по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка рассказал своему отцу в том, что именно он был стрелявшим. Об этом информировала телекомпания CNN, ссылаясь на два осведомленных источника.
Как отмечается, после признания сына отец сам обратился к властям. Он сообщил правоохранителям о признании и обеспечил нахождение сына под своим контролем до официального задержания.