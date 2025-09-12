Bloomberg: G7 обсудит санкции против Китая и Индии за покупку российской нефти

Министры финансов стран Группы семи в пятницу проведут совещание, в ходе которого планируют обсудить возможное применение вторичных санкций в отношении Китая и Индии за якобы покупку российской нефти. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Bloomberg.

Как отмечается, помимо ограничительных мер, главы министерств финансов G7 намерены обсудить возможность использования замороженных активов РФ.

Некоторое время назад газета Financial Times писала о том, что Европейский союз обсуждает возможность введения санкций против Китая и третьих стран за приобретение российской нефти и газа. Вместе с тем, по данным источников издания, президент США Дональд Трамп призвал ЕС повысить на 100% пошлины в отношении КНР и Индии с целью усиления давления на Россию для урегулирования украинского конфликта.