12 сентября 2025 / 21:00
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами Трамп: Зеленский отказывался от диалога с РФ, когда Москва была к нему готова
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
12 сентября 2025 / 20:31
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45
Экономика
Стоимость нефти Brent на ICE впервые с 3 сентября поднялась выше $68
12 сентября 2025 / 17:30
Стоимость нефти Brent на ICE впервые с 3 сентября поднялась выше $68
© Yegor Aleyev/ТАСС

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне превышала $68 за баррель впервые с 3 сентября текущего года.

По состоянию на 15:28 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 2,81% и торговалась на уровне $68,17 за баррель.

К 15:48 мск цена Brent замедлила рост и находилась на отметке в $67,8 за баррель (+2,25%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в октябре 2025 года растет на 2,8% - до $63,81 за баррель, свидетельствуют данные торгов. 

18:59
Трамп: Зеленский отказывался от диалога с РФ, когда Москва была к нему готова
18:47
Набиуллина заявила, что экономика продолжит расти в 2026 году
18:32
В очереди к Крымскому мосту находится 1,3 тыс. автомобилей
18:17
После аварии на канатной дороге на Эльбрусе эвакуировали 35 человек
17:58
Более 100 депутатов подписали предложение об отстранении Макрона от власти
17:45
Трамп заявил, что допускает введение санкций против банков России
17:30
Стоимость нефти Brent на ICE впервые с 3 сентября поднялась выше $68
17:16
Bloomberg: G7 обсудит санкции против Китая и Индии за покупку российской нефти
16:58
CNN: задержанный по делу об убийстве Кирка рассказал о содеянном своему отцу
16:45
Глава ЦБ РФ сообщила о формировании задела на снижение ключевой ставки
