Экономика
Стоимость нефти Brent на ICE впервые с 3 сентября поднялась выше $68
12 сентября 2025 / 17:30
© Yegor Aleyev/ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне превышала $68 за баррель впервые с 3 сентября текущего года.
По состоянию на 15:28 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 2,81% и торговалась на уровне $68,17 за баррель.
К 15:48 мск цена Brent замедлила рост и находилась на отметке в $67,8 за баррель (+2,25%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в октябре 2025 года растет на 2,8% - до $63,81 за баррель, свидетельствуют данные торгов.