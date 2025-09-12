Стоимость нефти Brent на ICE впервые с 3 сентября поднялась выше $68

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне превышала $68 за баррель впервые с 3 сентября текущего года.

По состоянию на 15:28 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 2,81% и торговалась на уровне $68,17 за баррель.

К 15:48 мск цена Brent замедлила рост и находилась на отметке в $67,8 за баррель (+2,25%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в октябре 2025 года растет на 2,8% - до $63,81 за баррель, свидетельствуют данные торгов.