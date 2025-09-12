Трамп заявил, что допускает введение санкций против банков России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает применения жестких санкций в отношении банков России, а также новых мер по поставкам нефти и повышению пошлин.

"Это будет очень сильный удар санкциями в отношении банков, а также это будет связано с нефтью и пошлинами", - указал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

Трамп отметил, что смог урегулировать уже семь вооруженных конфликтов. "Я ошибочно считал, что проще всего будет с Украиной и Россией", - сказал он.

Главе Белого дома также был задан вопрос, не иссякает ли его терпение в отношении президента РФ Владимира Путина. "Да, это так и это происходит очень быстро", - ответил политик.