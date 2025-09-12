Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
12 сентября 2025 / 20:31
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45
Политика
Более 100 депутатов подписали предложение об отстранении Макрона от власти
12 сентября 2025 / 17:58
© Sarah Meyssonnier/ Pool via AP/ТАСС
Около 104 депутатов Франции подписали инициативу об отстранении от должности президента страны Эмманюэля Макрона.
"104 парламентария от "Неподчинившейся Франции", представителей заморских территорий, партий экологов и коммунистов подписали предложение об отстранении от должности президента страны", - указала глава парламентской фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано в соцсети X.
По ее словам, "Эмманюэля Макрона поставили перед выбором: отставка или импичмент".
Во вторник левая партия "Неподчинившаяся Франция" направила в Бюро национального собрания запрос на запуск процедуры по отстранению Макрона от власти.