Более 100 депутатов подписали предложение об отстранении Макрона от власти

Около 104 депутатов Франции подписали инициативу об отстранении от должности президента страны Эмманюэля Макрона.

"104 парламентария от "Неподчинившейся Франции", представителей заморских территорий, партий экологов и коммунистов подписали предложение об отстранении от должности президента страны", - указала глава парламентской фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано в соцсети X.

По ее словам, "Эмманюэля Макрона поставили перед выбором: отставка или импичмент".

Во вторник левая партия "Неподчинившаяся Франция" направила в Бюро национального собрания запрос на запуск процедуры по отстранению Макрона от власти.