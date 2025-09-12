После аварии на канатной дороге на Эльбрусе эвакуировали 35 человек

Спасатели МЧС России эвакуировали 35 человек с канатно-кресельной дороги на горе Эльбрус. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает ТАСС.

Уточняется, что всего на канатной дороге находились 37 человек. "К сожалению, 2 человека погибли", - сказано в сообщении.

В работах были задействованы 29 человек и 9 единиц техники. Причина и обстоятельства ЧП выясняются.