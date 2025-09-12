Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
12 сентября 2025 / 20:31
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45
Общество
После аварии на канатной дороге на Эльбрусе эвакуировали 35 человек
12 сентября 2025 / 18:17
© Юрий Ходзицкий/ТАСС
Спасатели МЧС России эвакуировали 35 человек с канатно-кресельной дороги на горе Эльбрус. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает ТАСС.
Уточняется, что всего на канатной дороге находились 37 человек. "К сожалению, 2 человека погибли", - сказано в сообщении.
В работах были задействованы 29 человек и 9 единиц техники. Причина и обстоятельства ЧП выясняются.