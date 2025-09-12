В очереди к Крымскому мосту находится 1,3 тыс. автомобилей

Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла до 1,3 тыс. автомобилей по состоянию на 18:00 мск. Время ожидания составляет более трех часов, следует из информации в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

В 12:00 мск проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи ожидала 1 тыс. машин. Очереди со стороны Тамани на тот момент не наблюдалось.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 303 транспортных средства. Время ожидания - более трех часов", - сказано в сводке на 18:00 мск.

Вместе с тем со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.