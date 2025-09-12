Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 сентября 2025 / 21:01
КОТИРОВКИ
USD
12/09
85.6647
EUR
12/09
99.7367
Новости часа
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами Трамп: Зеленский отказывался от диалога с РФ, когда Москва была к нему готова
Москва
12 сентября 2025 / 21:01
Котировки
USD
12/09
85.6647
0.0000
EUR
12/09
99.7367
0.0000
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
12 сентября 2025 / 20:31
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Набиуллина заявила, что экономика продолжит расти в 2026 году
12 сентября 2025 / 18:47
Набиуллина заявила, что экономика продолжит расти в 2026 году
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Российская экономика продолжит демонстрировать рост в 2026 году, но чем сильнее был перегрев, тем ощутимее будет ее замедление. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Хочу заметить, что экономика и в этом году продолжает, и в следующем году продолжит расти, по нашим оценкам, пусть более медленными темпами, чем в предыдущие два года. На выходе из перегрева не может быть по-другому, но это рост. При этом чем сильнее был перегрев, тем более заметным будет замедление экономики", - сказала она.

Набиуллина отметила, что темпы роста экономики снова ускорятся по мере выхода из стадии перегрева.

"Рост снова ускорится, когда потенциал нагонит спрос, то есть когда мы окончательно выйдем из перегрева, и они вместе будут расти - спрос и предложение - устойчивыми темпами. Для инфляции это будет означать устойчивое возвращение к цели в районе 4%, а для ставок это возвращение в нейтральную область, которую мы сейчас оцениваем в 7,5-8,5%", - указала она.

Причиной ускорения роста глава ЦБ РФ назвала возвращение экономики к сбалансированному состоянию.

"Причиной ускорения роста правильно считать не само по себе снижение ставок, а то, что снижение ставок будет означать, что экономика возвращается к сбалансированному состоянию, спрос больше не опережает производственные возможности. В базовом прогнозе это происходит к началу 2027 года", - уточнила она.

Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
18:59
Трамп: Зеленский отказывался от диалога с РФ, когда Москва была к нему готова
18:47
Набиуллина заявила, что экономика продолжит расти в 2026 году
18:32
В очереди к Крымскому мосту находится 1,3 тыс. автомобилей
18:17
После аварии на канатной дороге на Эльбрусе эвакуировали 35 человек
17:58
Более 100 депутатов подписали предложение об отстранении Макрона от власти
17:45
Трамп заявил, что допускает введение санкций против банков России
17:30
Стоимость нефти Brent на ICE впервые с 3 сентября поднялась выше $68
17:16
Bloomberg: G7 обсудит санкции против Китая и Индии за покупку российской нефти
16:58
CNN: задержанный по делу об убийстве Кирка рассказал о содеянном своему отцу
16:45
Глава ЦБ РФ сообщила о формировании задела на снижение ключевой ставки
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения