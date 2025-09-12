Набиуллина заявила, что экономика продолжит расти в 2026 году

Российская экономика продолжит демонстрировать рост в 2026 году, но чем сильнее был перегрев, тем ощутимее будет ее замедление. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Хочу заметить, что экономика и в этом году продолжает, и в следующем году продолжит расти, по нашим оценкам, пусть более медленными темпами, чем в предыдущие два года. На выходе из перегрева не может быть по-другому, но это рост. При этом чем сильнее был перегрев, тем более заметным будет замедление экономики", - сказала она.

Набиуллина отметила, что темпы роста экономики снова ускорятся по мере выхода из стадии перегрева.

"Рост снова ускорится, когда потенциал нагонит спрос, то есть когда мы окончательно выйдем из перегрева, и они вместе будут расти - спрос и предложение - устойчивыми темпами. Для инфляции это будет означать устойчивое возвращение к цели в районе 4%, а для ставок это возвращение в нейтральную область, которую мы сейчас оцениваем в 7,5-8,5%", - указала она.

Причиной ускорения роста глава ЦБ РФ назвала возвращение экономики к сбалансированному состоянию.

"Причиной ускорения роста правильно считать не само по себе снижение ставок, а то, что снижение ставок будет означать, что экономика возвращается к сбалансированному состоянию, спрос больше не опережает производственные возможности. В базовом прогнозе это происходит к началу 2027 года", - уточнила она.