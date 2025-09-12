Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
12 сентября 2025 / 20:31
Лавров резко осудил удары Израиля по Катару
11 сентября 2025 / 18:20
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45
Политика
Трамп: Зеленский отказывался от диалога с РФ, когда Москва была к нему готова
12 сентября 2025 / 18:59
© AP Photo/Алекс Брэндон/ТАСС
Владимир Зеленский отказывался от переговоров по урегулированию украинского конфликта, когда Москва была готова их вести. На это обратил внимание президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Между сторонами сохраняется огромная ненависть. Зеленский отказывался от переговоров", - отметил американский лидер, указав, что "теперь Зеленский хочет переговоров", однако участие в них РФ "под вопросом".
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты переговорных групп России и Украины оказались на паузе, хотя каналы для взаимодействия налажены. По словам представителя Кремля, Москва сохраняет готовность к украинскому урегулированию, в то время как Европа препятствует этому процессу.