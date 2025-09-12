Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
12 сентября 2025 / 20:31

Государство Израиль – современное и молодое государство. Мифы о прошлом, о тысячелетней истории не являются единственным основанием для того, чтобы государство сегодня существовало.

Сегодня Израиль, заручившись поддержкой США, пытается с позиции силы разговаривать с соседями. Это бесперспективный путь. Если мы исходим из принципа: государство – дело вечное, то и горизонт планирования должен быть в 100 или даже 500 лет. Есть ли уверенность, что и через 100 лет Америка будет в состоянии гарантировать безопасность Израиля? Конечно, - нет. Как будет жить маленький анклав с населением 10 млн человек в окружении сотен миллионов врагов? Единственный способ обеспечить мирное сосуществование на века – это дипломатия.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политический аналитик Павел Шипилин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/20e424f1c9c9426df9fbc899bc470dc5/

 

