Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами

Государство Израиль – современное и молодое государство. Мифы о прошлом, о тысячелетней истории не являются единственным основанием для того, чтобы государство сегодня существовало.

Сегодня Израиль, заручившись поддержкой США, пытается с позиции силы разговаривать с соседями. Это бесперспективный путь. Если мы исходим из принципа: государство – дело вечное, то и горизонт планирования должен быть в 100 или даже 500 лет. Есть ли уверенность, что и через 100 лет Америка будет в состоянии гарантировать безопасность Израиля? Конечно, - нет. Как будет жить маленький анклав с населением 10 млн человек в окружении сотен миллионов врагов? Единственный способ обеспечить мирное сосуществование на века – это дипломатия.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политический аналитик Павел Шипилин.



