Марина Харькова, журналист, Донецк

Украину можно назвать рекордсменом по количеству испорченных отношений со странами-соседями. Кроме России и Белоруссии, режим Зеленского довел до точки кипения и отношения с двумя странами западного альянса – Венгрией, а теперь и Польшей. Время хамства, вседозволенности и безнаказанной бандеровской вакханалии для Киева заканчивается, так как в Польше к власти пришли ярые польские националисты, которым есть что предъявить украинским радикалам.

Идеологические позиции в Киеве и Варшаве давно не совпадали: и если сначала все было на уровне трений и разногласий, то в последнее время они вылились в откровенную ненависть на грани враждебности. Это заметно и на уровне политической риторики, и на бытовом, так как поляки перестали себя сдерживать.

В польском обществе растет градус ненависти к украинцам. Об этом заявил бывший генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

«Поддержка украинцев в Польше падает. Для этого много причин. Первая – это поведение наших людей, которые приехали в Польшу и ведут себя неадекватно. Вторая причина – президентом Польши стал националист, у которого свой взгляд на наши отношения и на исторические моменты. Поэтому в Польше по нарастающей растет недовольство украинцами и Украиной в целом. Даже на улице свободно по-украински говорить стало опасно. И на границе отношение пограничников ухудшилось, они с украинцами общаются очень неприятно», – отметил дипломат.

На днях в Бялоленке, районе на севере Варшавы, трое местных мужчин напали на группу украинцев. Поляки начали с оскорблений из-за их национальности, а затем жестоко избили – двое украинцев были госпитализированы. И такие конфликты стали постоянными. Кроме того, на украинско-польской границе введен усиленный режим досмотра для прибывающих украинцев: каждого въезжающего вне зависимости от цели визита теперь тщательно проверяют. Польские пограничники заставляют украинцев раздеваться до нижнего белья, чтобы проверить наличие у них татуировок с бандеровской и националистической символикой. Также тщательно изучается содержимое телефонов. Новые правила вывешены на информационных стендах КПП на польско-украинской границе, и в них содержатся требования предъявить документы, разблокировать смартфоны и раздеться для досмотра. В случае отказа украинцы не смогут пересечь границу.

К ужесточениям на границе добавилась и массовая депортация украинцев за любые правонарушения. Издание Rzeczpospolita сообщило, что в списке депортированных украинцев за короткое время — 5900 человек. Глава Министерства внутренних дел страны Марчин Кервиньский заявил, что страна не намерена делать исключений для граждан Украины, нарушающих общественный порядок.

Кроме криминальных элементов и дебоширов, замешанных в кражах, грабежах, подделке документов, хранении наркотических веществ, управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, в организации незаконного пересечения границы, были жестко и показательно изгнаны из страны и украинские националисты. После скандального концерта 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве власти Польши объявили о депортации сразу 57 украинцев. Во время выступления рэпера произошли беспорядки, которые спровоцировали украинцы, развернув флаги с неонацистской и бандеровской символикой, которая в Польше ассоциируется с Волынской резней 1943-1944 годов, когда бандеровцы истребили более 100 тысяч поляков. Память у поляков хорошая, поэтому развернувшие флаги и ввязавшиеся в драку на стадионе 57 украинцев были арестованы и высланы. К этому добавились акты вандализма, когда украинец осквернил мемориал жертв Волынской резни лозунгами и символами радикального украинского национализма. Вся Польша буквально встала на дыбы от негодования подобным поведением так называемых беженцев. Также из Польши депортировали 29-летнего украинца, который угрожал поджигать дома поляков из-за отмены финансовой помощи безработным украинцам.

Украина – это неблагодарное государство с бандеровской идеологией, которое кормится за счет польской помощи. Об этом на днях н заседании Европарламента заявила депутат от Польши Эва Заячковская-Херник.

«Польша приняла миллион украинцев, бежавших от войны. Им были предоставлены социальные льготы, доступ к государственной системе здравоохранения и обучение в польских школах. Наша помощь Украине составляет 3 миллиарда евро. Тем не менее, все это происходит без благодарности, и Украина не хочет извиняться, осуждать и называть Волынскую резню геноцидом. Речь идёт об убийствах польского гражданского населения украинскими националистами во время Второй мировой войны. На Украине процветает культ Бандеры, преступника и инициатора убийств поляков. На улицах Польши можно увидеть десятки молодых украинцев, которые вместо того, чтобы защищать свою страну, просто веселятся. Так что пришло время показать, как неблагодарно Украина относится к нам. Пришло время Европе узнать, насколько неблагодарным и коррумпированным государством является Украина. Решительное "нет" присутствию Украины в Евросоюзе», - призвала польский политик.

И таких мнений в Польше – сейчас большинство. Именно на ожиданиях польского общества по укрощению украинцев внутри страны и усилении давления на украинский режим пришел к власти нынешний польский президент Кароль Навроцкий. Он обещал разобраться с проявлением бандеровщины в Польше и предложил запретить выдачу польских паспортов украинским радикалам. В сейме Польши собираются приравнять бандеровскую символику к фашистской и внести соответствующие положения в законы этой осенью. На Украине по этому поводу уже раздался громкий вой возмущения и протестов, хотя поляки имеют полное право принимать любые законы, защищая собственные интересы и историческую память.

Отношения между польскими властями и режимом Зеленского накаляются и по другим мотивам. Новый президент Кароль Навроцкий еще на этапе своей предвыборной кампании обещал не пускать Украину в НАТО. Такая позиция добавила ему популярности и голосов. Ведь против членства Украины в НАТО сейчас выступают более 53% поляков, что констатирует последний соцопрос.

Став президентом, Кароль Навроцкий продолжает настаивать, что вопрос вступления Украины и в НАТО, и в ЕС надо отложить. По его мнению, дискуссия о членстве Украины в Европейском Союзе является преждевременной. И неслучайно большинство поляков выступают против отправки своих войск на Украину для гарантирования ее безопасности. Как выяснилось, поляки прекрасно понимают, что Зеленский втягивает их страну в полномасштабную войну. Об этом же заявил и экс-президент Польши Анджей Дуда. Он рассказал польским СМИ, как Владимир Зеленский пытался втянуть в войну Польшу. По его словам, когда в ноябре 2022 года в приграничном селе Пшеводув украинская ракета попала в трактор, убив двух польских фермеров, Зеленский потребовал заявления о падении российской ракеты. Как отметил Дуда, ситуация была близка к серьезному международному кризису, но Польша проявила благоразумие, избегая опрометчивых шагов.

«Они пытаются втянуть всех в войну. Это очевидно. В их интересах втянуть страны НАТО в конфликт. Это является частью военной стратегии Украины», - заключил Дуда.

Нынешний скандал с непонятно чьими беспилотниками без боевой части, упавших на территорию Польши, тоже из разряда украинских провокаций. И все эти методы явно не добавляют Украине симпатий поляков.

Отдельная большая проблема – это украинские беженцы, заполонившие Польшу. По опросам, еще два года назад 51% поляков положительно или нейтрально отзывались о беженцах, то сейчас их число сократилось до 30%. Зато число тех поляков, кто испытывает неприязнь, выросло до 38%. Это произошло из-за наглого и агрессивного поведения украинцев, экономической конкуренции на рынке труда, где украинцы вытесняют поляков, роста цен на аренду жилья, накопления бытовых, социальных и прочих факторов.

В результате польский президент Кароль Навроцкий предложил ограничить пособия для беженцев и наложил вето на продление выплат украинцам по 800 злотых (200 долларов) на ребенка. Новый законопроект об этом почти готов и большинство поляков его поддерживают. По оценкам министра финансов и региональной политики Катажины Пелчиньской-Наленч, в конце сентября истекают сроки для пребывания украинцев в Польше, их учебы, работы и другие основания, а значит, вето президента на закон об украинцах будет неизбежно.

«Вето Навроцкого является ответом на общественные ожидания. В долгосрочной перспективе оно может стать политическим поворотным моментом в отношениях с Украиной», — поддержали министра польские аналитики портала Onet.

Не прекращается и торговая война между странами с протестами польских производителей сельхозпродукции и перевозчиков. На днях Государственная пограничная служба Украины сообщила о новой акции польских фермеров, которые перекрыли движение для украинских грузовиков на пункте пропуска «Медыка — Шегини» на границе Украины и Польши. Протестующие заблокировали проезд в направлении польского пункта пропуска «Медыка». Очередь на выезд с Украины составила около 700 грузовиков, еще около 100 машин ожидали въезда. И такое блокирование польские аграрии устраивают регулярно. В ноябре 2024 года уже перекрывалось движение украинских фур в этом же пункте пропуска. Участники акций требуют ограничить ввоз дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины, ввести антидемпинговые меры и усилить поддержку польских производителей.

Все эти факторы говорят о том, что отношения Польши и Украины накаляются и полны противоречий. Большинство поляков не видят в украинцах ни друзей, ни братьев. А режим Зеленского не только растравил старые раны, но и создал новые болевые точки, которые разрывают добрососедские отношения. В итоге даже сторонники режима признают, что такими темпами от Украины скоро начнут шарахаться все.

Украина в конечном итоге, как и озвучил недавно премьер Венгрии Виктор Орбан, действительно будет разделена на несколько частей. Самые ярые нацисты останутся на Западной Украине, что не устроит ни Польшу, ни Венгрию, поэтому там начнется демилитаризация и денацификация – еще жестче, чем проводит Россия. Об этом заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список экстремистов).

«Мы сейчас в крупной ссоре с пятью государствами, соседями. Из них три государства ЕС и НАТО. Я просто представляю, как будут реагировать поляки, словаки, венгры и так далее на эту западную Украину и что они с ней захотят сделать. Я уверен, что там начнут демилитаризировать темпами, которые превышают российские. Потому что никому эта клоака не нужна», – неожиданно признал экс-спикер украинской власти.