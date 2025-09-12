Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин назвал многонациональность России бесценным даром
12 сентября 2025 / 21:19
Эксперт: Америке грозит столкновение радикалов враждующих политических сил
12 сентября 2025 / 21:13
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
12 сентября 2025 / 20:31
Политика
Политика
Координации политики России и КНР доказала свою эффективность
Мнение китаеведа Юрия Тавровского
12 сентября 2025 / 20:55
Координации политики России и КНР доказала свою эффективность

 

Госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет провели телефонные переговоры со своими китайскими коллегами.

Китаевед, профессор РУДН Юрий Тавровский отмечает, что «эти контакты следует рассматривать, как подготовку к встрече президента США Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.  Китай, Россия, Индия выдержали лобовую атаку, которую американцы предприняли в виде военных и таможенных наездов, и вот результат - визит Владимира Путина на Аляску, грядущая встреча Си Цзиньпина с Трампом. Это показывает, что наша скоординированная, уверенная взаимная поддержка - правильный курс во внешней политике и необходимо его продолжать. Не надо никаких опасений по поводу того, что кто-то играет двойную игру, что или русские китайцев предадут, или китайцы предадут русских. Нет, этого не будет. Наша сила в том, что мы исходя из собственных национальных интересов, проводим скоординированную политику по китайской древней формуле: вместе, но разные».  

По словам эксперта, «политика Си Цзиньпина, которую он провозгласил в самом начале своего правления, еще в 2013 году, формулировалась таким образом, что Китай никогда не продаст свои национальные интересы за какие-то торговые преференции, за какую-то выгоду. И с тех пор он доказывает, что ведет решительную политику и готов идти на конфронтацию, на конфликт, как он доказал, например, в общении с президентом Байденом. Поэтому я не говорил бы, что у Си Цзиньпина какая-то повышенная мягкость, у него здравомыслие.   У него взвешенный подход. У него нет той импульсивности непоследовательности, которая есть у Трампа.  Но это не услужливость, это не мягкость. Это здравый смысл».  

Юрий Тавровский подчеркнул: «никто не знает, что сейчас ждет американо-китайские отношения. Все зависит от обеих сторон. Танго танцуют вдвоем. Китай заинтересован, чтобы были нормальные двусторонние торгово-экономические отношения. Китай заинтересован, чтобы не усиливалась военная конфронтация в АТР. А у американцев те политические силы, которые представляют Трампа, склоняются к тому, что возможен компромисс, что можно уладить торгово-экономические отношения. А есть силы, которые считают, что Америка обязательно нуждается в каком-то главном враге, и что этот враг - Китай. И они буду стараться ухудшить американо-китайские отношения. Поэтому предстоящий визит станет барометром американо-китайских отношений на некоторое время, как визит Владимира Путина на Аляску стал барометром американо-российских отношений».             

Путин назвал многонациональность России бесценным даром
Эксперт: Америке грозит столкновение радикалов враждующих политических сил
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
