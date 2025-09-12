Банк ВТБ снизил ставки по потребкредитам сразу на 4 п.п.

Банк ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам сразу на 4 процентных пункта (п.п.) после решения Банка России по ключевой ставке, а также готовит аналогичные шаги по ипотеке и автокредитам. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба кредитной организации.

ЦБ РФ в ходе заседания 12 сентября третий раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз на 1 п.п. - до 17% годовых. Регулятор отмечает, что намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Банки, как правило, корректируют стоимость кредитов вслед за изменением ключевой ставки Центробанка РФ.