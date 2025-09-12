Путин назвал многонациональность России бесценным даром
12 сентября 2025 / 21:19
Эксперт: Америке грозит столкновение радикалов враждующих политических сил
12 сентября 2025 / 21:13
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
12 сентября 2025 / 20:31
Общество
ТАСС: на Эльбрусе обнаружили тело третьего погибшего после ЧП на канатной дороге
12 сентября 2025 / 19:32
© Официальный Telegram-канал прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики/ТАСС
Спасатели нашли тело третьего погибшего при аварии на канатной дороге на Эльбрусе в КБР. Об этом со ссылкой на оперативные службы региона сообщает ТАСС.
"Обнаружено тело мужчины в районе озера. Число погибших возросло до трех", - говорится в сообщении.
Третий погибший в результате ЧП оказался жителем столицы. "Предположительно, третий погибший - житель Москвы 1967 года рождения. Он спускался на канатке после восхождения", - указали в оперативных службах. О пропаже мужчины сообщил его сын.
Ранее было известно о двух погибших. Согласно данным оперативных служб, они были супружеской парой. Семеро пострадавших переданы медикам, уточнили в региональном управлении МЧС.