12 сентября 2025 / 22:32
Путин назвал многонациональность России бесценным даром Эксперт: Америке грозит столкновение радикалов враждующих политических сил
12 сентября 2025 / 21:19
12 сентября 2025 / 21:13
12 сентября 2025 / 20:31
ТАСС: на Эльбрусе обнаружили тело третьего погибшего после ЧП на канатной дороге
12 сентября 2025 / 19:32
ТАСС: на Эльбрусе обнаружили тело третьего погибшего после ЧП на канатной дороге
© Официальный Telegram-канал прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики/ТАСС

Спасатели нашли тело третьего погибшего при аварии на канатной дороге на Эльбрусе в КБР. Об этом со ссылкой на оперативные службы региона сообщает ТАСС.

"Обнаружено тело мужчины в районе озера. Число погибших возросло до трех", - говорится в сообщении.

Третий погибший в результате ЧП оказался жителем столицы. "Предположительно, третий погибший - житель Москвы 1967 года рождения. Он спускался на канатке после восхождения", - указали в оперативных службах. О пропаже мужчины сообщил его сын.

Ранее было известно о двух погибших. Согласно данным оперативных служб, они были супружеской парой. Семеро пострадавших переданы медикам, уточнили в региональном управлении МЧС.

