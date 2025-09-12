Эксперт: Америке грозит столкновение радикалов враждующих политических сил

Насилие по политическим мотивам в США за последние пять лет достигло рекордно высоких показателей за всю историю наблюдений, начиная с 1960-х годов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, с начала 2021 года было совершено по меньшей мере пять покушений на американских политиков, в том числе два на президента США Дональда Трампа.

Последним инцидентом стало убийство политического активиста Чарли Кирка, который был сторонником Трампа и, согласно оценке агентства Associated Press, внес значительный вклад в победу последнего на прошедших президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Как отмечает агентство, одним из факторов, способствующих росту политического насилия, стало усугубление разногласий между главными политическими партиями страны. Идеологическая дистанция между демократами и республиканцами в Конгрессе постоянно увеличивается с конца Второй мировой войны, говорится в материале.

Доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Александр Коньков отмечает, что «разногласия и та конфликтная линия, которая сейчас все глубже проникает в американское общество, приобретет форму насилия - это зависит от американского руководства, насколько оно сможет сейчас сдержать ситуацию. Но очевидно, что все то, о чем говорили большевики свершилось: в Америке нарастают глубокие гражданские разногласия, которые приобретают жесткие вооруженные формы, и это в принципе достаточно предсказуемо. Особенно учитывая то количества оружия, которое есть в руках рядовых американцев. И противостояние, которое в обществе сейчас развивается не просто между республиканцами и демократами, а между радикалами с обеих сторон американского общества, заставляет просматривать, в том числе самые негативные сценарии развития событий внутри американского социума».

По словам эксперт, в то же время «Америка не была бы Америкой, если бы все то многообразие игроков, которое там присутствует, не использовало бы это в политических целях. Поэтому Трамп это будет использовать, республиканцы это будут использовать, и демократы это будут использовать. Каждый будет пытаться перетягивать одеяло на себя, демонстрируя непримиримость по отношению к противоположной стороне. Поэтому в данном случае будут задействоваться самые разные инструменты».