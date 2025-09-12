Путин назвал многонациональность России бесценным даром
12 сентября 2025 / 21:19
Общество
Многонациональность Российской Федерации - это ее великий дар. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
"Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная. И именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную политику", - подчеркнул глава государства.