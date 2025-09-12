Североатлантический альянс запускает операцию "Восточный часовой" с целью усиления позиций на восточном фланге после инцидента с нарушением БПЛА воздушного пространства Польши. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Сегодня я и Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич находимся здесь, чтобы объявить о запуске операции "Восточный часовой", призванной укрепить наши позиции на восточном фланге", - указал он. По словам генсека, операция будет запущена "в ближайшие дни", в ней примут участие, в частности, Дания, Франция, Великобритания и Германия.

Рютте также обратил внимание, что в начале текущего года была инициирована аналогичная операция "Балтийский часовой", направленная на "защиту критической инфраструктуры в Балтийском море".

В свою очередь, Гринкевич заявил, что операция "Восточный часовой" будет включать элементы воздушной и наземной обороны, а также будет способствовать обмену информацией между странами.

"Операция "Восточный часовой" будет гибкой и оперативной, обеспечивая еще более целенаправленное сдерживание и оборону именно тогда и там, где это необходимо", - сказал он.

В среду утром оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. Как заявил премьер-министр Дональд Туск, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов военного блока.