Москва
12 сентября 2025 / 22:33
12 сентября 2025 / 21:19
12 сентября 2025 / 21:13
12 сентября 2025 / 20:31
Безопасность
В НАТО объявили о начале операции "Восточный часовой"
12 сентября 2025 / 19:45
В НАТО объявили о начале операции "Восточный часовой"
© Dursun Aydemir/ Anadolu via Reuters Connect/ТАСС

Североатлантический альянс запускает операцию "Восточный часовой" с целью усиления позиций на восточном фланге после инцидента с нарушением БПЛА воздушного пространства Польши. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте  в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Сегодня я и Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич находимся здесь, чтобы объявить о запуске операции "Восточный часовой", призванной укрепить наши позиции на восточном фланге", - указал он. По словам генсека, операция будет запущена "в ближайшие дни", в ней примут участие, в частности, Дания, Франция, Великобритания и Германия.

Рютте также обратил внимание, что в начале текущего года была инициирована аналогичная операция "Балтийский часовой", направленная на "защиту критической инфраструктуры в Балтийском море".

В свою очередь, Гринкевич заявил, что операция "Восточный часовой" будет включать элементы воздушной и наземной обороны, а также будет способствовать обмену информацией между странами.

"Операция "Восточный часовой" будет гибкой и оперативной, обеспечивая еще более целенаправленное сдерживание и оборону именно тогда и там, где это необходимо", - сказал он.

В среду утром оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. Как заявил премьер-министр Дональд Туск, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов военного блока.

21:00
Путин: многонациональность России - бесценный дар
20:45
Евросоюз продлил санкции против России на полгода
20:28
Путин считает, что мир будущего - это мир любви и дружбы
20:14
РФ рассчитывает на продолжение дружбы с Непалом при новом главе кабмина
19:59
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 81%
19:45
В НАТО объявили о начале операции "Восточный часовой"
19:32
ТАСС: на Эльбрусе обнаружили тело третьего погибшего после ЧП на канатной дороге
19:14
Банк ВТБ снизил ставки по потребкредитам сразу на 4 п.п.
18:59
Трамп: Зеленский отказывался от диалога с РФ, когда Москва была к нему готова
18:47
Набиуллина заявила, что экономика продолжит расти в 2026 году
