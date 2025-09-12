ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 81%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 80,8%. Исследование проводилось в период с 1 по 7 сентября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% опрошенных россиян (плюс 1,4 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства вырос также на 1,4 п.п. и составляет 77,8%", - следует из данных исследования.

Отмечается, что деятельность правительства РФ одобряют 51% респондентов (плюс 0,9 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 51,4% участников опроса (минус 0,4 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60,6% сограждан (плюс 0,6 п.п.).