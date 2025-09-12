Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 сентября 2025 / 22:33
КОТИРОВКИ
USD
12/09
85.6647
EUR
12/09
99.7367
Новости часа
Путин назвал многонациональность России бесценным даром Эксперт: Америке грозит столкновение радикалов враждующих политических сил
Москва
12 сентября 2025 / 22:33
Котировки
USD
12/09
85.6647
0.0000
EUR
12/09
99.7367
0.0000
Путин назвал многонациональность России бесценным даром
Путин назвал многонациональность России бесценным даром
12 сентября 2025 / 21:19
Эксперт: Америке грозит столкновение радикалов враждующих политических сил
Эксперт: Америке грозит столкновение радикалов враждующих политических сил
12 сентября 2025 / 21:13
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
12 сентября 2025 / 20:31
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 81%
12 сентября 2025 / 19:59
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 81%
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 80,8%. Исследование проводилось в период с 1 по 7 сентября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% опрошенных россиян (плюс 1,4 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства вырос также на 1,4 п.п. и составляет 77,8%", - следует из данных исследования.

Отмечается, что деятельность правительства РФ одобряют 51% респондентов (плюс 0,9 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 51,4% участников опроса (минус 0,4 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60,6% сограждан (плюс 0,6 п.п.). 

Путин назвал многонациональность России бесценным даром
Путин назвал многонациональность России бесценным даром
Эксперт: Америке грозит столкновение радикалов враждующих политических сил
Эксперт: Америке грозит столкновение радикалов враждующих политических сил
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
21:00
Путин: многонациональность России - бесценный дар
20:45
Евросоюз продлил санкции против России на полгода
20:28
Путин считает, что мир будущего - это мир любви и дружбы
20:14
РФ рассчитывает на продолжение дружбы с Непалом при новом главе кабмина
19:59
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 81%
19:45
В НАТО объявили о начале операции "Восточный часовой"
19:32
ТАСС: на Эльбрусе обнаружили тело третьего погибшего после ЧП на канатной дороге
19:14
Банк ВТБ снизил ставки по потребкредитам сразу на 4 п.п.
18:59
Трамп: Зеленский отказывался от диалога с РФ, когда Москва была к нему готова
18:47
Набиуллина заявила, что экономика продолжит расти в 2026 году
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения