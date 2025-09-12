РФ рассчитывает на продолжение дружбы с Непалом при новом главе кабмина

Россия надеется на сохранение традиционно дружеских отношений с Непалом при новом главе временного правительства этой страны Сушиле Карки. Об этом заявил посол РФ в Катманду Алексей Новиков.

"Расцениваем приведение к присяге Сушилы Карки как важный шаг на пути к стабилизации внутриполитической ситуации в Непале", - отметил он.

"Надеемся, что традиционно дружеские отношения между нашими странами сохранятся, что позволит расширить связи в различных сферах", - указал дипломат.

По его словам, учитывая репутацию Карки как принципиального юриста и сторонника верховенства закона, Москва рассчитывает, что временное правительство создаст условия для мирного политического процесса.

Ранее Карки была назначена главой временного правительства этой страны. Она принесла присягу в пятницу вечером. Руководство российской дипмиссии в Катманду присутствовало на церемонии.

Карки стала главой временного кабмина Непала после массовых протестов, которые привели к отставке предыдущего премьер-министра Шармы Оли.

Карки была председателем Верховного суда Непала с 2016 по 2017 годы, став первой женщиной на этом посту. Она известна своей решительной поддержкой усилий по борьбе с коррупцией в судебной системе. После ухода с поста председателя высшей судебной инстанции стала авторитетной гражданской активисткой.