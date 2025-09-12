Путин считает, что мир будущего - это мир любви и дружбы

Президент России Владимир Путин полагает, что в мире будущего люди будут ценить любовь и дружбу и в нем не будет места эгоистам и одиночкам. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Нынешний Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума: "Возвращение к культуре - новые возможности".

"Мы верим, что мир будущего - это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу "каждый сам за себя", а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним", - отметил глава государства.

Путин также обратил внимание, что в России многие программы развития сферы культуры сфокусированы в национальном проекте "Семья". Это способствует решению вопросов демографии, а также формированию условий для самореализации молодежи и воспитания "достойных граждан", указал он.