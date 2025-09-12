Евросоюз продлил санкции против России на полгода

Европейский союз официально продлил еще на шесть месяцев весь комплекс санкций против России.

Согласно данным совета ЕС, ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2026 года.

"Совет принял решение продлить ограничительные меры еще на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года", - следует из текста. Уточняется, что санкции по-прежнему распространяются на более чем 2 500 лиц и организаций.