12 сентября 2025 / 22:33
Путин назвал многонациональность России бесценным даром Эксперт: Америке грозит столкновение радикалов враждующих политических сил
Политика
Евросоюз продлил санкции против России на полгода
12 сентября 2025 / 20:45
Евросоюз продлил санкции против России на полгода
© AP Photo/ Francisco Seco/ТАСС

Европейский союз официально продлил еще на шесть месяцев весь комплекс санкций против России.

Согласно данным совета ЕС, ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2026 года.

"Совет принял решение продлить ограничительные меры еще на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года", - следует из текста. Уточняется, что санкции по-прежнему распространяются на более чем 2 500 лиц и организаций.

