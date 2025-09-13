Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин назвал многонациональность России бесценным даром
12 сентября 2025 / 21:19
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия

Общество
Общество
Путин: многонациональность России - бесценный дар
12 сентября 2025 / 21:20
Путин: многонациональность России - бесценный дар
© Артем Геодакян/ ТАСС

Многонациональность России - это ее великий дар. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин, выступая на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная. И именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную палитру", - отметил он.

Вместе с тем глава государства акцентировал внимание, что статус державы, "поистине великой своим искусством, наукой, литературой" тоже был получен благодаря национальному многообразию России.

"Кстати, литературное творчество - уже сама по себе прекрасная среда для общения, и мы выступаем за укрепление взаимодействия писателей разных стран", - указал он.

Нынешний Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Его тема - "Возвращение к культуре - новые возможности".

