Трамп полагает, что неприязнь Путина и Зеленского вынудит вести диалог его
15 сентября 2025 / 10:17
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп предположил, что все переговоры об урегулировании конфликта на Украине придется вести ему самому ввиду сложившейся, на его взгляд, крайне высокой степени неприязни между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Соответствующую точку зрения он высказал в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере (штат Нью-Джерси).