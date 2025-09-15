Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин назвал многонациональность России бесценным даром
12 сентября 2025 / 21:19
12 сентября 2025 / 21:13
12 сентября 2025 / 20:31
Трамп полагает, что неприязнь Путина и Зеленского вынудит вести диалог его
15 сентября 2025 / 10:17
Трамп полагает, что неприязнь Путина и Зеленского вынудит вести диалог его
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп предположил, что все переговоры об урегулировании конфликта на Украине придется вести ему самому ввиду сложившейся, на его взгляд, крайне высокой степени неприязни между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Соответствующую точку зрения он высказал в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

По словам американского лидера, "ненависть между Зеленским и Путиным непостижима". "Полагаю, все разговоры придется вести мне. Они ненавидят друг друга", - указал Трамп. 

