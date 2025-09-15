NYT: Россия совершила революцию в производстве беспилотников

России удалось выстроить империю по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующую точку зрения изложил колумнист газеты The New York Times (NYT).

Он обращает внимание на то, что за количеством БПЛА в зоне специальной военной операции (ВСО) стоит продвижение в технологической составляющей дронов, усовершенствование систем наведения, большая устойчивость к помехам и новые типы боеголовок.

Издание также указывает на изменившуюся тактику применения беспилотников, Россия якобы отправляет ударные БПЛА роями или волнами и направляет их по запутанной траектории. Вместе с тем, по данным NYT, увеличилось количество и качество дронов-фальшивок, используемых для отвлечения внимания от реальных целей в небе.