Подозреваемые по делу о гибели людей на канатной дороге на Эльбрусе задержаны

В рамках дела о гибели и травмировании людей на канатной дороге на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии задержаны директор подъемника и главный инженер. Об этом со ссылкой на региональное управление СК РФ сообщает ТАСС.

"Произведено задержание директора и главного инженера ООО "МКД Эльбрус", отвечавших за обслуживание оборудования и безопасность оказываемых гражданам услуг. Кроме того, следователями опечатаны технические помещения станций канатной дороги и прекращена ее эксплуатация на всем протяжении трассы", - следует из сообщения.

В минувшую пятницу на горе Эльбрус произошла авария подъемника канатно-кресельной дороги, в результате чего подвесные кресла вместе с находившимися в них людьми упали на скалы. Погибли три человека.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.