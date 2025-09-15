Лукашенко отметил, что выбор в пользу союза Белоруссии с Россией продиктован самой жизнью

Выбор Белоруссии в пользу союза с Россией был обусловлен самой жизнью. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу "Разведчик".

"Выбор в пользу союза с Россией продиктован самой жизнью. Этот выбор спас наши страны от экономической катастрофы и потери суверенитета", - указал он.

По словам белорусского лидера, особенно остро этот выбор встал "после кризиса 1998 года, когда предприятия останавливались, цены росли, люди теряли сбережения". "Именно тогда стало окончательно ясно - либо мы вместе находим решение, либо каждая страна будет выживать поодиночке. И мы нашли этот путь - через реальную экономическую интеграцию, создание совместных производств, согласованную социальную политику", - отметил он.