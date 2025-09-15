ВККС рекомендовала назначить Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, сообщает ТАСС.

"Высшая квалификационная коллегия судей решила заявление Краснова о занятии им должности председателя Верховного суда РФ удовлетворить. Рекомендовать назначить Краснова на пост председателя Верховного суда России", - огласил решение коллегии ее председатель Николай Тимошин.

Генпрокурор был единственным кандидатом на эту должность и сдал квалификационный экзамен, хотя это испытание он мог не проходить, поскольку имеет звание "Заслуженный юрист".

Соответствующее решение было принято единогласно.

Теперь документы будут направлены в администрацию президента. Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента РФ и при условии положительного заключения ВККС РФ.

Должность главы высшей судебной инстанции освободилась после смерти Ирины Подносовой. Она скончалась 22 июля в возрасте 71 года после тяжелой болезни.