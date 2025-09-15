Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин назвал многонациональность России бесценным даром
12 сентября 2025 / 21:19
Эксперт: Америке грозит столкновение радикалов враждующих политических сил
12 сентября 2025 / 21:13
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
12 сентября 2025 / 20:31
Политика
ВККС рекомендовала назначить Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда
15 сентября 2025 / 11:27
ВККС рекомендовала назначить Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, сообщает ТАСС.

"Высшая квалификационная коллегия судей решила заявление Краснова о занятии им должности председателя Верховного суда РФ удовлетворить. Рекомендовать назначить Краснова на пост председателя Верховного суда России", - огласил решение коллегии ее председатель Николай Тимошин.

Генпрокурор был единственным кандидатом на эту должность и сдал квалификационный экзамен, хотя это испытание он мог не проходить, поскольку имеет звание "Заслуженный юрист". 

Соответствующее решение было принято единогласно.

Теперь документы будут направлены в администрацию президента. Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента РФ и при условии положительного заключения ВККС РФ.

Должность главы высшей судебной инстанции освободилась после смерти Ирины Подносовой. Она скончалась 22 июля в возрасте 71 года после тяжелой болезни.

