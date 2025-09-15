Памфилова: участие в едином дне голосования приняли порядка 26 млн избирателей

В прошедших выборах приняли участие около 26 млн избирателей, явка довольна высокая. На это обратила внимание глава ЦИК России Элла Памфилова в информационном центре комиссии, подводя итоги единого дня голосования.

"В выборах приняли участие порядка 26 млн избирателей, явка составила около 47%. Это на 8% выше, чем в аналогичной по масштабу, формату кампании, которая была в единый день голосования 2022 года", - указала она в ходе брифинга.

"Явка довольна высокая", - заключила Памфилова.

Единый день голосования в текущем году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний.

В 24 регионах было организовано дистанционное электронное голосование на федеральной платформе. Кроме того, в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.