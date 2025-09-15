Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
15 сентября 2025 / 11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 15 сентября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня также опускается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,46% - до 2 826,75 и 1 055,33 пункта соответственно. Курс юаня опускался на 5,9 копейки и находился на отметке в 11,69 рубля.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС замедлили снижение до 0,24% и торговались на уровне 2 833,02 и 1 057,67 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня находился практически на уровне открытия - 11,69 рубля (-5,95 копейки).

Московская биржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

