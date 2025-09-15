Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
15 сентября 2025 / 14:38
Российские ВС освободили Ольговское в Запорожской области Правительство утвердило комплекс мероприятий для модернизации дорог
12 сентября 2025 / 21:19
12 сентября 2025 / 21:13
12 сентября 2025 / 20:31
Безопасность
Медведев: решение НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну с Россией
15 сентября 2025 / 12:15
Медведев: решение НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну с Россией
© Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

Формирование бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО уничтожать российские БПЛА будут означать войну альянса с РФ. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского по введению бесполетной зоны над Украиной.

"Откровенно говоря, реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании "бесполетной зоны над "Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно - войну Североатлантического альянса с Россией", - указал он в Telegram-канале.

Политик отметил, что "мощная европейская инициатива "восточный страж" его "позабавила". "Это, по всей видимости, все, что осталось от "коалиции желающих", - заключил он.

Вместе с тем Медведев прокомментировал в связи с этим визит главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура на Украину. "В Киев прибыл целый министр обороны Эстонии. Угрожает. Ну теперь держись. Чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники", - подчеркнул он. 

