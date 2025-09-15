Правительство утвердило комплекс мероприятий для модернизации дорог

Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
12 сентября 2025 / 21:19
12 сентября 2025 / 21:13
12 сентября 2025 / 20:31
Экономика
15 сентября 2025 / 12:30
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Российское правительство утвердило комплекс мероприятий с целью роста эффективности модернизации дорог. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими замами.

"Для роста эффективности модернизации дорог подготовлен комплекс мероприятий. План их реализации утвержден. Он нацелен на достижение задач национального проекта "Инфраструктура для жизни", рассчитанного на пять лет", - указал премьер.

По его словам, транспорт, логистика - это неизменно основа для повышения экономической активности, а значит, и комфорта. "Это очень важно для укрепления территориальной связанности нашей большой страны - с такими разнообразными климатическими и погодными условиями", - подчеркнул Мишустин.

Он также обратил внимание, что комфорт и безопасность важны для любого жителя РФ. "А их обеспечивают качественные, соответствующие современным требованиям дороги, магистрали", - заключил председатель кабмина, призвав вице-премьера РФ Марата Хуснуллина держать эти вопросы на личном контроле.

