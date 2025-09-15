Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 сентября 2025 / 16:09
КОТИРОВКИ
USD
15/09
84.3798
EUR
15/09
99.3304
Новости часа
Песков заявил, что в Кремле организована прививочная кампания от гриппа JDD: рейтинг одобрения президента Франции опустился до рекордно низкого значения
Москва
15 сентября 2025 / 16:09
Котировки
USD
15/09
84.3798
0.0000
EUR
15/09
99.3304
0.0000
Путин назвал многонациональность России бесценным даром
Путин назвал многонациональность России бесценным даром
12 сентября 2025 / 21:19
Эксперт: Америке грозит столкновение радикалов враждующих политических сил
Эксперт: Америке грозит столкновение радикалов враждующих политических сил
12 сентября 2025 / 21:13
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
12 сентября 2025 / 20:31
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
Гражданам РФ с 15 сентября доступно посещение Китая без виз
15 сентября 2025 / 12:57
Гражданам РФ с 15 сентября доступно посещение Китая без виз
© Артём Иванов/ТАСС

С 15 сентября вступает в силу безвизовый режим для граждан РФ, направляющихся в Китай. Теперь россияне с обычным загранпаспортом смогут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Мера носит пробный характер и рассчитана по 14 сентября 2026 года, отмечает ТАСС со ссылкой на китайское консульство.

Так, граждане РФ смогут въезжать в Китай без визы с туристическими целями и бизнес-целями, для посещения родных и друзей, а также для проезда транзитом. Вместе с тем безвизовый режим не распространяется на лиц, прибывающих в страну с целью работы, учебы, журналистской деятельности, а также на водителей и перевозчиков.

Согласно сообщению, размещенному в Telegram-канале посольства РФ в КНР, ограничений по количеству въездов или совокупному сроку пребывания в течение календарного года нет. Срок действия загранпаспорта на момент предполагаемой даты выезда из КНР должен составлять не менее шести месяцев. 

О решении ввести безвизовый режим для российских граждан объявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября. Позднее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР.

Путин назвал многонациональность России бесценным даром
Путин назвал многонациональность России бесценным даром
Эксперт: Америке грозит столкновение радикалов враждующих политических сил
Эксперт: Америке грозит столкновение радикалов враждующих политических сил
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
13:46
JDD: рейтинг одобрения президента Франции опустился до рекордно низкого значения
13:28
Онищенко считает, что знания детей мигрантов должны соответствовать стандартам РФ
12:57
Гражданам РФ с 15 сентября доступно посещение Китая без виз
12:44
Российские ВС освободили Ольговское в Запорожской области
12:30
Правительство утвердило комплекс мероприятий для модернизации дорог
12:15
Медведев: решение НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну с Россией
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:45
Памфилова: участие в едином дне голосования приняли порядка 26 млн избирателей
11:27
ВККС рекомендовала назначить Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда
11:16
Лукашенко отметил, что выбор в пользу союза Белоруссии с Россией продиктован самой жизнью
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения