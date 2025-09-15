Гражданам РФ с 15 сентября доступно посещение Китая без виз

С 15 сентября вступает в силу безвизовый режим для граждан РФ, направляющихся в Китай. Теперь россияне с обычным загранпаспортом смогут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Мера носит пробный характер и рассчитана по 14 сентября 2026 года, отмечает ТАСС со ссылкой на китайское консульство.

Так, граждане РФ смогут въезжать в Китай без визы с туристическими целями и бизнес-целями, для посещения родных и друзей, а также для проезда транзитом. Вместе с тем безвизовый режим не распространяется на лиц, прибывающих в страну с целью работы, учебы, журналистской деятельности, а также на водителей и перевозчиков.

Согласно сообщению, размещенному в Telegram-канале посольства РФ в КНР, ограничений по количеству въездов или совокупному сроку пребывания в течение календарного года нет. Срок действия загранпаспорта на момент предполагаемой даты выезда из КНР должен составлять не менее шести месяцев.

О решении ввести безвизовый режим для российских граждан объявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября. Позднее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР.