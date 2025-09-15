У ВСУ по всей линии фронта выключилась спутниковая система связи Starlink

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта перестала работать спутниковая система связи Starlink. Соответствующее сообщение разместил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) в своем Telegram-канале.

"Вновь лег Starlink вдоль всего фронта", - указал он, не уточняя подробностей.

Согласно данным сервиса Downdetector, на неполадки в работе спутниковой системы связи Starlink пожаловались свыше 40 тыс. пользователей из США. Сбои также отмечены в Италии, Польше и других странах