12 сентября 2025 / 21:19
12 сентября 2025 / 21:13
12 сентября 2025 / 20:31
У ВСУ по всей линии фронта выключилась спутниковая система связи Starlink
15 сентября 2025 / 13:18
У ВСУ по всей линии фронта выключилась спутниковая система связи Starlink
© Diego Herrera Carcedo/ Anadolu via Getty Images/ТАСС

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта перестала работать спутниковая система связи Starlink. Соответствующее сообщение разместил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) в своем Telegram-канале.

"Вновь лег Starlink вдоль всего фронта", - указал он, не уточняя подробностей.

Согласно данным сервиса Downdetector, на неполадки в работе спутниковой системы связи Starlink пожаловались свыше 40 тыс. пользователей из США. Сбои также отмечены в Италии, Польше и других странах

