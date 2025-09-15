Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Онищенко считает, что знания детей мигрантов должны соответствовать стандартам РФ
15 сентября 2025 / 13:28
Онищенко считает, что знания детей мигрантов должны соответствовать стандартам РФ
© Анна Исакова/ пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Знания детей мигрантов, поступающих в российские школы, должны соответствовать образовательным стандартам РФ. Такое мнение выразил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"У нас существенно снизился уровень возраста, когда ребенок начинает системно образовываться. Если мы разрешаем приезд мигрантов на длительный срок работы здесь с семьей, и такая форма разрешена, то мы должны ставить условия, что да, приезжайте, но мы будем требовать с детей мигрантов знания русского языка", - сказал он в беседе с ТАСС.

Вместе с тем Онищенко обратил внимание, что почти все дети в России после окончания детсадов идут в школы, зная алфавит, умея читать и излагать. Он считает, что иностранцы также должны соответствовать этим требованиям. 

