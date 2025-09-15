JDD: рейтинг одобрения президента Франции опустился до рекордно низкого значения

Рейтинг одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона в текущем месяце опустился до рекордно низкого уровня. Соответствующие данные приводит газета Le Journal du Dimanche (JDD), ссылаясь на результаты исследования, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP).

Как отмечается, деятельностью Макрона удовлетворены всего 19% участников опроса, это на 5 процентных пунктов (п.п.) меньше по сравнению со значением прошлого месяца и "является самым низким показателем за всю историю проведения исследований". По меньшей мере 81% респондентов отметили свое недовольство работой французского лидера, при этом из них 50% заявили, что "сильно" разочарованы, а 31% - "скорее" разочарованы. Наибольший рост недовольства наблюдается среди мелких торговцев и предпринимателей (+20 п.п., до 80%) и среди граждан старше 65 лет (+10 п.п., до 79%).

Информация о числе опрошенных и сроках проведения исследования не приводится.