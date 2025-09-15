Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
Песков заявил, что в Кремле организована прививочная кампания от гриппа
15 сентября 2025 / 13:57
Песков заявил, что в Кремле организована прививочная кампания от гриппа
© Михаил Метцель/ ТАСС

В Кремле проходит прививочная кампания, все желающие могут получить вакцину для профилактики заболевания. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Кампания организована на должном уровне. У всех желающих есть возможность сделать прививки от гриппа, многие этим пользуются", - сказал он.

Некоторое время назад глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в стране в начале сентября началась всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. Из федерального бюджета были выделены средства, закуплено свыше 70 млн доз вакцин, значительная часть из них - квадривалентные.

В 2025 году Роспотребнадзор намерен охватить вакцинацией от гриппа до 60% населения страны.

