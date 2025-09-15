Котяков считает, что статус многодетных нужно давать всем членам семьи

Удостоверение многодетным нужно давать на всех членов семьи, считает министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Об этом он заявил, выступая на Х Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ).

"Важный вопрос - обоснованность применяемых регионами требований при выдаче удостоверений многодетным семьям. Сегодня есть проблема, когда при установлении статуса многодетной семьи регионы требуют постоянную прописку у соответствующих членов семьи в том субъекте, где выдается удостоверение. Это приводит к тому, что отец, прописанный в другом регионе, не включается в состав семьи и, соответственно, в удостоверение многодетной семьи. И в итоге не может воспользоваться не только региональными, но и федеральными мерами поддержки", - указал министр.

Речь идет о возможности посетить детьми музей, приобрести товары или билеты со скидкой. Соответствующее разъяснение регионам Минтруд уже давал.

"В настоящее время мы анализируем принятые регионами решения и условия прописки полагаем, могут применяться при предоставлении конкретной меры поддержки, но не при выдаче удостоверения многодетной семьи. В целом, в ряде регионов такая работа уже проведена. В 17 регионах внесены изменения в региональные законодательства. Этим изменением подразумевается право на получение удостоверения многодетной семьи в случае, если не менее одного члена семьи зарегистрировано в конкретном субъекте", - пояснил Котяков.

ВНОТ проходит в период с 15 по 18 сентября в Сочи на федеральной территории Сириус.