Евросоюз готовит "майдан" в Сербии, сегодняшние беспорядки в стране во многом являются результатом подрывной деятельности Брюсселя. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ передает ТАСС.

"Европейский союз готовит "сербский майдан", - говорится в сообщении. Отмечается, что беспорядки в Сербии при активном участии представителей молодежи представляют собой продукт подрывной работы сообщества. Целью европейского либерального мейнстрима является привод к власти в этой стране лояльных Брюсселю властей. В СВР также обращают внимание, что радикализированная молодая прослойка населения переходит от мирного протеста к насильственным действиям.

Вместе с тем подчеркивается, что успешно обкатанный Западом во многих странах сценарий цветной революции в Сербии дает сбой. "Конечные цели евробюрократии не достигнуты. Причина - сохраняющиеся в местном обществе сильные патриотические настроения, объединяющее влияние Сербской православной церкви, а также память о натовской агрессии и бомбардировках страны, итогом которой стал ее распад", - указали в пресс-бюро.

Кроме того, там заявили, что евроэлиты нацелены использовать годовщину трагических событий в Нови-Саде 1 ноября, которые послужили триггером протестов, чтобы "качнуть" ситуацию в свою пользу. "Упор делается на промывание мозгов сербской молодежи и рекламу так называемого светлого европейского будущего. Особая роль отводится якобы независимым СМИ. Их "независимость" предполагается усиливать "демократическим" европейским финансированием", - добавили в спецслужбе.