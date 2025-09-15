Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 82 украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 82 украинских беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 82 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения СВО уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 151 беспилотник, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 116 танков и других боевых бронемашин, 1 591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29 590 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 811 единиц специальной военной автомобильной техники.