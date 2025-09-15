Медведев: Россия будет преследовать Европу за воровство активов до скончания веков

Реализация намерений о выдаче "кредита Украине под российские активы" чревата для Европы повсеместным преследованием до скончания веков. Об этом предупредил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Он отметил, что "разнообразные уродцы" из государств Европы рассуждают по поводу кражи собственности РФ в форме "кредита Украине под российские активы". В случае, если такое произойдет российская сторона будет отвечать преследованием стран ЕС и их конкретных представителей "до скончания века".

И Россия будет это делать всеми возможными способами, подчеркнул Медведев.

По его словам, преследование ожидается во всех судах, без возможности погашения требований по приобретательной или исковой давности, а также без давности привлечения к уголовной ответственности за международные преступления.