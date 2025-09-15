В ЦИК за время выборов поступило свыше 1,6 тыс. обращений

В ЦИК РФ за время проведения выборов поступило более 1,6 тыс. обращений, в том числе 312 содержали информацию о предполагаемых нарушениях законодательства. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова в ходе брифинга, подводя итоги единого дня голосования.

"За весь период в ЦИК поступило 1 672 обращения, из них 1 265 касались вопроса выборов, намеченных на 14 сентября. Что касается предполагаемых нарушений, информация о них содержалась в 312 обращениях", - указала она.

Памфилова уточнила, что большинство сигналов о предполагаемых нарушениях законодательства на выборах были из Ростовской области (43 обращения) и Краснодарского края (30).

Она пояснила, что по 953 поступившим обращениям заявителям требовалось дать разъяснение действующего законодательства о выборах.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. В 24 регионах было организовано дистанционное электронное голосование на федеральной платформе.