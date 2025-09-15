Путин назвал многонациональность России бесценным даром
12 сентября 2025 / 21:19
Эксперт: Америке грозит столкновение радикалов враждующих политических сил
12 сентября 2025 / 21:13
Политаналитик Шипилин: Израиль не сможет вечно воевать со своими врагами
12 сентября 2025 / 20:31
Безопасность
Песков заявил, что НАТО де-факто ведет войну с Россией
15 сентября 2025 / 15:31
© Михаил Метцель/ ТАСС
Североатлантический альянс де-факто ведет войну против России. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО не воюет с РФ.
"НАТО воюет с Россией. Это очевидно, и это не нуждается в каких-то дополнительных доказательствах", - отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.
"НАТО де-факто задействовано в этой войне" путем оказания прямой и косвенной поддержки киевскому режиму, подчеркнул он.