Североатлантический альянс де-факто ведет войну против России. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО не воюет с РФ.

"НАТО воюет с Россией. Это очевидно, и это не нуждается в каких-то дополнительных доказательствах", - отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

"НАТО де-факто задействовано в этой войне" путем оказания прямой и косвенной поддержки киевскому режиму, подчеркнул он.