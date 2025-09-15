Белоруссия принимает меры для обеспечения прозрачности совместных с Россией учений "Запад - 2025". Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Беларусь принимает комплекс мер по обеспечению транспарентности и прозрачности стратегических учений "Запад-2025". Еще в декабре прошлого года все 56 государств ОБСЕ были уведомлены о проведении самой крупной военной активности на территории Белоруссии в сентябре", - сказал он при общении с журналистами, добавив, что были даны параметры учения.

"На Западе поднялась истерия, необоснованное обвинение о якобы агрессивности этих учений и подготовки к вооруженному конфликту со странами Запада. Это входило в русло политики Запада, в русло повышения градуса напряженности", - указал Ревенко.

По его словам, сегодня на учениях "Запад - 2025" присутствовали представители около 23 государств, из них три представителя государств НАТО, 17 представителей военно-дипломатического корпуса, а также представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ.

Глава департамента международного военного сотрудничества уточнил, что участие в учениях "Запад-2025" в Белоруссии принимают около 7 тыс. военных.

"С учетом того, что необходимо снижать градус напряженности в апреле 2025 года был переработан замысел учения "Запад-2025". Практически вдвое сокращены участие и численность личного состава, вооружения и военной техники", - подчеркнул он. Все мероприятия были перенесены вглубь территории Белоруссии, заключил Ревенко.