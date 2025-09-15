Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 сентября 2025 / 19:12
Военный эксперт Дандыкин: польская провокация Киева Запад не впечатлила Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Военный эксперт Дандыкин: польская провокация Киева Запад не впечатлила
15 сентября 2025 / 19:05
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
15 сентября 2025 / 19:01
Путин назвал многонациональность России бесценным даром
12 сентября 2025 / 21:19
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 435 военных
15 сентября 2025 / 15:59
© Алексей Коновалов/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 435 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 150 человек, в результате действий группировок "Запад" - более 240, "Южная" - до 260, "Центр" - до 460, на направлении "Восток" - до 260 и "Днепр" - до 65 военнослужащих.

17:15
Сийярто: Венгрия выступает против разделения мира на блоки
16:57
Слуцкий отметил, что ЛДПР получила вторые места в 7 региональных парламентах из 11
16:45
Путин призвал минимизировать риски распространения опасных инфекций в РФ
16:30
Песков заявил, что Европа мешает урегулировать ситуацию вокруг Украины
16:14
Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином
15:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 435 военных
15:44
Минск принимает меры по обеспечению прозрачности учений "Запад-2025"
15:31
Песков заявил, что НАТО де-факто ведет войну с Россией
15:15
В ЦИК за время выборов поступило свыше 1,6 тыс. обращений
14:59
Медведев: Россия будет преследовать Европу за воровство активов до скончания веков
