Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином

© Артем Иванов/ ТАСС
Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует 19 сентября провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Важная встреча по торговле в Европе между США и Китаем прошла очень хорошо! Также были достигнуты договоренности относительно определенной компании, которую молодые люди в нашей стране очень хотели спасти. Они останутся довольны! Я буду говорить с председателем Си в пятницу. Отношения по-прежнему очень прочные", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.