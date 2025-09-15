Песков заявил, что Европа мешает урегулировать ситуацию вокруг Украины

Европа мешает мирному урегулированию украинского кризиса, игнорируя его первопричины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Европейцы мешают делу, европейцы не собираются обращать внимание на первопричины кризиса", - отметил представитель Кремля при общении с журналистами.