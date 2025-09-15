Путин призвал минимизировать риски распространения опасных инфекций в РФ

В России необходимо минимизировать риски распространения опасных инфекций. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи новые объекты "санитарного щита" в регионах.

"Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций. От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства", - указал он.

Путин отметил важность оперативного реагирования на санитарно-эпидемиологическую обстановку, чтобы страна чувствовала отдачу от работы Роспотребнадзора. "Все время так и было на протяжении всей истории", - добавил он.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на большое количество молодежи, работающей в этой структуре. "Из 68 тысяч сотрудников Роспотребнадзора средний возраст - это 48 лет. А 20% - до 35 лет. Это означает, что к этой сложной и очень важной работе удается привлечь молодых специалистов, уже зрелых, но достаточно молодых и перспективных. Это очень здорово", - подчеркнул он.

Президент заверил, что государство будет и дальше укреплять материально-технические возможности подразделений Роспотребнадзора, активнее внедрять в работу современные технологии и улучшать условия труда и уровень подготовки специалистов. "И, надеюсь, это все будет привлекать молодых специалистов в работу в Роспотребнадзоре", - заключил он.