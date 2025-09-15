Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 сентября 2025 / 19:13
Военный эксперт Дандыкин: польская провокация Киева Запад не впечатлила Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
Москва
15 сентября 2025 / 19:13
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
/ Дальнее зарубежье / Политика / Война в Сирии / Сирийский кризис
Политика
Сирия заинтересована в сотрудничестве с Россией
В Дамаске прошли очередные российско-сирийские переговоры
15 сентября 2025 / 18:51
Сирия заинтересована в сотрудничестве с Россией

Юрий Веселов, военный обозреватель

Итак, 10 сентября Дамаск принимал высокопоставленную российскую делегацию во главе с вице-премьером Александром Новаком в составе сопредседателя российско-сирийской межправительственной комиссии - министра строительства и коммунального хозяйства Ирека Файзуллина, спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, заместителей министров обороны и иностранных дел Юнус-Бека Евкурова и Сергея Вершинина, представителей других ведомств на уровне заместителей.

В переговорах с сирийской стороны участвовали президент переходного периода Ахмад аш-Шараа, глава внешнеполитического ведомства Асаад аш-Шибани, руководитель генерального штаба генерал Али Нуреддин ан-Наасан и другие ответственные лица правительства Арабской Республики.

По сообщению ливанской газеты «Ан-Нагар», переговоры в Дамаске состоялись по инициативе арабской стороны. Влиятельное региональное издание «Аш-Шарк аль-Аусат» пишет о том, что на встречах поднимались вопросы оказании Сирии помощи в восстановлении пострадавшей от войны национальной экономики. Сирийская сторона заинтересована в участии России в возведении новых и модернизации имеющихся объектов энергетики: теплоэлектростанций, линий электропередач, глубокой реконструкции гидросооружений на реке Евфрат, поиске и освоении новых месторождений нефти и газа, строительстве современных предприятий по переработке нефти. В настоящее время Сирия остро нуждается в топливе для теплоэлектростанций.

Сирийский руководитель обратил внимание российских делегатов об острой нужде в получении в качестве гуманитарной помощи различных посадочных материалов для сельского хозяйства: зерен пшеницы, овса, проса, кукурузы, подсолнечника, картофеля и других видов.

Аш-Шараа выразил надежду на оказание Россией поддержки в обуздании агрессивных устремлений Израиля в отношении Сирии, прекращении бомбардировок ее территории и вмешательстве во внутренние дела. Он с удовлетворением признал положительный авторитет русских среди всех без исключения религиозно-этнических общин страны, их влияние в урегулировании разногласий, бескорыстное участие военных в налаживании мирной жизни особенно в отдаленных районах Сирии. В этой связи руководитель государства высказал просьбу возобновить патрулирование северных и южных районов страны, а также рассмотреть возможность развертывания в провинциях Ас-Кувейда, Аль-Кунейтра и Деръа постоянных российских военных комендатур по образу и подобию совместных органов местного управления, действовавших в 2018-2019 годах.

Вопросы военных связей России и Сирии обсуждались на переговорах заместителя Министра Обороны генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и начальника генерального штаба бригадного генерала Али Нуреддина ан-Наасана. По сведениям источников издания «Аш-Шарк аль-Аусат», близких к сирийскому военному ведомству, Ан-Наасан откровенно рассказал о сложившейся военно-политической ситуации в стране, наличии вооружения, состоянии силовых структур и сложностях формирования новой армии. Генерал с тревогой констатировал увеличение численности отрядов запрещенной в России террористической группировки Исламского государства (ИГИЛ) путем проникновения боевиков из других государств и значительную активизацию их диверсионной деятельности.

Вполне естественно, сирийцы обратились к Евкурову за военно-технической помощью и с просьбой оказания авиационной и другой поддержки в борьбе с ИГИЛ. Кроме этого, они высказали острую заинтересованность в участии России в переговорном процессе с Израилем, направленном на прекращение ударов по сирийской территории и выводу его войск из районов, захваченных после свержения прежнего режима.

Что касается урегулирования вопросов дальнейшей судьбы российских объектов Тартус и Хмеймим, Москва, по данным ливанского издания «Ан-Нагар», категорически отказалась от предложения Дамаска по их совместному использованию. Сирийцам было указано, что данные военные пункты предназначены исключительно для материально-технического и логистического обеспечения Черноморского Флота в регионе и будут исключительно важными элементами в случае возобновления военно-технического сотрудничества между Россией и Сирией.

Следует откровенно признать сложность ситуации в отношении установления полноценного военного сотрудничества России с новыми властями Сирии. Нужно учитывать то, что правительство арабского государства тесно связано с Турцией, руководство которой обеспечило кризис режима Башара Асада, подготовку и совершение государственного переворота, захват власти непримиримой вооруженной оппозиции во главе с Аш-Шараа. Под контролем турецкого генерального штаба продолжает оставаться так называемая Сирийская армия свободы (САС, около 30 тысяч военных), а турецкие специальные ведомства курируют отряды ИГИЛ и племен бедуинов в трудно доступных пустынных районах страны.

Кроме того, между Анкарой и Дамаском уже подписаны предварительные соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве, предусматривающие формирование сирийской армии, в основу которой должен быть положен опыт ВС Турции и, разумеется, НАТО. Турки сейчас активно работают по сплочению отрядов бывшей сирийской вооруженной оппозиции с целью активного привлечения их очередной и уже совместной военной операции против проамериканских курдских формирований Сирийских демократических сил (СДС).

Москва располагает определенными возможностями мирного урегулирования отношений с курдским военным присутствием, однако новые сирийские власти слишком тесно завязаны на Анкару, которая, в первую очередь, стремится к разоружению курдских СДС.  

Так или иначе, но Дамаску в перспективе придется серьезно задуматься относительно окончательного выбора надежного военного партнера.

 

      

