Слуцкий отметил, что ЛДПР получила вторые места в 7 региональных парламентах из 11

ЛДПР получила вторые места на выборах в законодательные собрания в 7 из 11 регионов, где проходили такие кампании в рамках единого дня голосования 2025 года. Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в ТАСС.

"В 7 регионах из 11 на выборах в заксобрания у нас вторые места. Это Белгород, Калуга, Кострома, Курган, Магадан, Рязань, Ямало-Ненецкий автономной округ. В Ямало-Ненецком автономном округе достигнут наилучший результат для нас на выборах региональных парламентов. Это 16,2%", - отметил он.

Слуцкий уточнил, что на аналогичных выборах пять лет назад партия занимала вторые позиции только в трех регионах - Магадан, Рязань и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В этом году единый день голосования прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 1 - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. В 24 регионах на федеральной платформе было организовано дистанционное электронное голосование.