Военный эксперт Дандыкин: польская провокация Киева Запад не впечатлила

15 сентября 2025 / 19:05
15 сентября 2025 / 19:05
Военный эксперт Дандыкин об учениях «Запад - 2025»
15 сентября 2025 / 19:01
Путин назвал многонациональность России бесценным даром

12 сентября 2025 / 21:19
Политика
ФРГ: поддержка партии АдГ растет
Об этом свидетельствуют итоги коммунальных выборов в Северном Рейне-Вестфалии
15 сентября 2025 / 18:55
ФРГ: поддержка партии АдГ растет

Павел Александров, международный обозреватель

В Германии с нетерпением ждали результатов коммунальных выборов в самой густонаселенной федеральной земле страны – Северном Рейне-Вестфалии (13,7 млн избирателей). После состоявшихся несколько месяцев назад выборов в федеральный парламент (Бундестаг) это стало настоящим большим тестированием настроений граждан ФРГ, ведь речь шла о судьбе не только бургомистров, но и  изменениях в составе горсоветов больших и малых городов, а также общин и коммун. Чтобы оценить масштабы завершившейся здесь в минувшие выходные избирательной кампании достаточно сказать, что выборы затронули не только население Бонна, Кёльна, Дюссельдорфа, Гельзенкирхена, Хагена и Дуйсбурга, но и 396 других городов в 31 избирательном округе.  

Согласно общей оценке местных наблюдателей, для канцлера Мерца и всего ХДС, а также для его партнеров по правящей в Берлине коалиции – социал-демократов (СДПГ), выборы в Северном Рейне-Вестфалии завершились – пока – благополучно. При этом ключевое слово тут – пока. Да, ХДС набрал в этой западной земле больше всех голосов бюргеров, а СДПГ избежала, как отмечают немецкие политологи, того «катастрофического провала», который был уготован социал-демократам на минувших выборах в Бундестаг, но в то же время здесь ярко проявилась крайне неприятная для нынешних властей ФРГ тенденция – несмотря на активное шельмование «нерукопажатной», по их мнению, партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), ее популярность продолжает заметно расти и на Западе страны. 

Предварительные итоги голосования: ХДС победил, набрав 33,3% (минус 1% по сравнению с результатом пятилетней давности), а у АдГ – вроде бы, скромные 14,5%, но прирост-то тут на целых 9,4%! И тенденция эта – в Западной Германии - с учетом рейтингов АдГ в районе 35-40% на Востоке ФРГ, конечно же, сильная головная боль для воинственного канцлера в Берлине. СДПГ, конечно, не «провалилась», набрав 22,1%, однако это, всё же, на 2,2% хуже, чем пять лет тому назад. В этой связи не удивляет, что сопредседатели СДПГ Бербель Бас и Ларс Клингбайль выразили «разочарование» по поводу такого результата своей партии, отметив, что «все демократические партии должны быть обеспокоены хорошими показателями АдГ».

Тем более, что партнеры ХДС в правительстве земли Северный Рейн-Вестфалия – партия «зелёных» -  потеряла на этих выборах 6,5%, набрав в итоге всего 13,5%. Показатели других партий: Левая партия – 5,6% (плюс 1,8%), СвДП – 3,7% (минус 1,9%), «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» - всего-навсего 1,1%. При этом, как пишет столичная Tagesspiegel, всеобщее внимание к коммунальным выборам в земле Северный Рейн-Вестфалия было приковано именно из-за АдГ, которой удалось, как выяснилось, втрое улучшить свой прошлый результат в этой части Западной Германии.

Поэтому, сообщает газета, сегодня, в понедельник, на срочное заседание собрались правления всех противостоящих АдГ партий, чтобы согласовать свои действия против «нерукопожатных» оппонентов, ведь все они теряют популярность, а поддержка АдГ в стране растет. Особенно тревожно немецким «демократам» и русофобам ввиду предстоящих в следующем году выборов на Западе - в земельные парламенты (Ландтаги) Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца (март) и на Востоке - в Саксонии-Анхальт (сентябрь). Кстати, актуальные соцопросы по земле Саксония-Анхальт показывают рейтинг АдГ порядка 40%.

«Усиление АдГ и на Западе страны не дает нам спать спокойно», признал, например, председатель вроде бы успешного в земле Северный Рейн-Вестфалия местного филиала ХДС Хендрик Вюст. Не случайно в преддверии назначенных на 28 сентября выборов бургомистров в ряде крупных городов, например, Аахен, Бохум, Эссен или Мюнстер, партийные боссы ХДС и СДПГ уже сейчас договариваются о создании единого фронта против кандидатов от АдГ. Об этом уже заявили Хендрик Вюст вместе с коллегой из СДПГ Сарой Филипп. По мнению же председателя местной организации партии «Альтернатива для Германии» Мартина Винцентца, «каждое такое голосование – это референдум по вопросу о направлении развития нашей страны, граждане которой считают, что АдГ должно быть больше, еще больше». Похоже, что этот политик прав.

 

